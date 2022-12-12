Лебедева (Савастьянова) Матрона Максимовна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Бракосочетание
21.02.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.11.1800
Отец ребёнка: Лебедев Демид Иванович
Рождение ребёнка
05.05.1802
Отец ребёнка: Лебедев Демид Иванович
Рождение ребёнка
06.09.1804
Дочь: Петухова Марфа Демидовна
Отец ребёнка: Лебедев Демид Иванович
Рождение ребёнка
15.04.1806
Сын: Лебедев Николай Диомидович
Отец ребёнка: Лебедев Демид Иванович
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Лебедев Демид Иванович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Старкова Параскева Демидовна
Отец ребёнка: Лебедев Демид Иванович
Рождение ребёнка
?.05.1819
Отец ребёнка: Лебедев Демид Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно