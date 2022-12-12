Лебедева (Савастьянова) Матрона Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Савастьянова) Матрона Максимовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Савастьянов Максим Иванович

Мать: Савастьянова Параскева Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
21.02.1800

Муж: Лебедев Демид Иванович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.11.1800

Сын: Лебедев Петр Диомидович

Отец ребёнка: Лебедев Демид Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.05.1802

Сын: Лебедев Яков Диомидович

Отец ребёнка: Лебедев Демид Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.09.1804

Дочь: Петухова Марфа Демидовна

Отец ребёнка: Лебедев Демид Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.04.1806

Сын: Лебедев Николай Диомидович

Отец ребёнка: Лебедев Демид Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Сын: Лебедев Семен Демидович

Отец ребёнка: Лебедев Демид Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Старкова Параскева Демидовна

Отец ребёнка: Лебедев Демид Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.05.1819

Сын: Лебедев Исаак Демидович

Отец ребёнка: Лебедев Демид Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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