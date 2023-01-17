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Лебедев Семен Демидович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Лебедев Демид Иванович

Мать: Лебедева Матрона Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.02.1832

Сын: Лебедев Георгий Семенович

Мать ребёнка: Лебедева Васса Евдокимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.11.1834

Сын: Лебедев Стахий Семенович

Мать ребёнка: Лебедева Васса Евдокимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.02.1837

Сын: Лебедев Онисим Семенович

Мать ребёнка: Лебедева Васса Евдокимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.01.1838

Сын: Лебедев Степан Семенович

Мать ребёнка: Лебедева Васса Евдокимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.07.1846

Дочь: Агриппина Семеновна

Мать ребёнка: Лебедева Васса Евдокимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.02.1850

Сын: Лебедев Григорий Семенович

Мать ребёнка: Лебедева Васса Евдокимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Васса Евдокимовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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