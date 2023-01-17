Лебедев Семен Демидович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Рождение ребёнка
16.02.1832
Сын: Лебедев Георгий Семенович
Мать ребёнка: Лебедева Васса Евдокимовна
Рождение ребёнка
12.11.1834
Мать ребёнка: Лебедева Васса Евдокимовна
Рождение ребёнка
27.02.1837
Мать ребёнка: Лебедева Васса Евдокимовна
Рождение ребёнка
08.01.1838
Мать ребёнка: Лебедева Васса Евдокимовна
Рождение ребёнка
05.07.1846
Дочь: Агриппина Семеновна
Мать ребёнка: Лебедева Васса Евдокимовна
Рождение ребёнка
06.02.1850
Сын: Лебедев Григорий Семенович
Мать ребёнка: Лебедева Васса Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно