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Лебедев Онисим Семенович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

27.02.1837

Дата смерти

До 1838

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1837

Отец: Лебедев Семен Демидович

Мать: Лебедева Васса Евдокимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
10.03.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Единоверческой Петропавловской церкви священник Алексий Бердников
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1838
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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