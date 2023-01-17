Лебедев Онисим Семенович
Место рождения
Дата рождения27.02.1837
Дата смертиДо 1838
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1837
Крещение
10.03.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Единоверческой Петропавловской церкви священник Алексий Бердников
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1838