Лебедева Васса Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Васса Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1832

Сын: Лебедев Георгий Семенович

Отец ребёнка: Лебедев Семен Демидович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.11.1834

Сын: Лебедев Стахий Семенович

Отец ребёнка: Лебедев Семен Демидович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.02.1837

Сын: Лебедев Онисим Семенович

Отец ребёнка: Лебедев Семен Демидович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.01.1838

Сын: Лебедев Степан Семенович

Отец ребёнка: Лебедев Семен Демидович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.07.1846

Дочь: Агриппина Семеновна

Отец ребёнка: Лебедев Семен Демидович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.02.1850

Сын: Лебедев Григорий Семенович

Отец ребёнка: Лебедев Семен Демидович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Семен Демидович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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