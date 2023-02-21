Лебедева Васса Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1832
Сын: Лебедев Георгий Семенович
Отец ребёнка: Лебедев Семен Демидович
Рождение ребёнка
12.11.1834
Отец ребёнка: Лебедев Семен Демидович
Рождение ребёнка
27.02.1837
Отец ребёнка: Лебедев Семен Демидович
Рождение ребёнка
08.01.1838
Отец ребёнка: Лебедев Семен Демидович
Рождение ребёнка
05.07.1846
Дочь: Агриппина Семеновна
Отец ребёнка: Лебедев Семен Демидович
Рождение ребёнка
06.02.1850
Сын: Лебедев Григорий Семенович
Отец ребёнка: Лебедев Семен Демидович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно