Савастьянов Максим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти01.08.1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Рождение ребёнка
1774
Сын: Савастьянов Гавриил Максимович
Мать ребёнка: Савастьянова Параскева Иосифовна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Савастьянов Козма Максимович
Мать ребёнка: Савастьянова Параскева Иосифовна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Лебедева Матрона Максимовна
Мать ребёнка: Савастьянова Параскева Иосифовна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Савастьянов Иван Максимович
Мать ребёнка: Савастьянова Параскева Иосифовна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Зайцова Акилина Максимовна
Мать ребёнка: Савастьянова Параскева Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.08.1801
Не отпет