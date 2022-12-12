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Савастьянов Максим Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

01.08.1801

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Савастьянов Иван Памфилович

Мать: Савастьянова Ефимия Яковлевна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Савастьянов Гавриил Максимович

Мать ребёнка: Савастьянова Параскева Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1778

Сын: Савастьянов Козма Максимович

Мать ребёнка: Савастьянова Параскева Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Лебедева Матрона Максимовна

Мать ребёнка: Савастьянова Параскева Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1783

Сын: Савастьянов Иван Максимович

Мать ребёнка: Савастьянова Параскева Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Зайцова Акилина Максимовна

Мать ребёнка: Савастьянова Параскева Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савастьянова Параскева Иосифовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
01.08.1801
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Не отпет
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