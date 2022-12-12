Савастьянова Параскева Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Савастьянов Гавриил Максимович
Отец ребёнка: Савастьянов Максим Иванович
Крещение
12.03.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1778
Сын: Савастьянов Козма Максимович
Отец ребёнка: Савастьянов Максим Иванович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Лебедева Матрона Максимовна
Отец ребёнка: Савастьянов Максим Иванович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Савастьянов Иван Максимович
Отец ребёнка: Савастьянов Максим Иванович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Зайцова Акилина Максимовна
Отец ребёнка: Савастьянов Максим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно