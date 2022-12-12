Савастьянова Параскева Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавастьянова Параскева Иосифовна

Савастьянова Параскева Иосифовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Савастьянов Гавриил Максимович

Отец ребёнка: Савастьянов Максим Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.03.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1778

Сын: Савастьянов Козма Максимович

Отец ребёнка: Савастьянов Максим Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Лебедева Матрона Максимовна

Отец ребёнка: Савастьянов Максим Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1783

Сын: Савастьянов Иван Максимович

Отец ребёнка: Савастьянов Максим Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Зайцова Акилина Максимовна

Отец ребёнка: Савастьянов Максим Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савастьянов Максим Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close