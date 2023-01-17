Савастьянов Иван Максимович
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти14.05.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Бракосочетание
03.02.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.02.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
После 1806
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Савастьянова Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Савастьянова Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Савастьянов Авксентий Иванович
Мать ребёнка: Савастьянова Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Рябова Анисия Ивановна
Мать ребёнка: Савастьянова Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
?.08.1820
Сын: Савастьянов Иван Иванович
Мать ребёнка: Савастьянова Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Савастьянова Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Савастьянов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Савастьянова Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Савастьянова Евдокия Тихоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.05.1857