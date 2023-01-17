Савастьянов Иван Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавастьянов Иван Максимович

Савастьянов Иван Максимович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1783

Дата смерти

14.05.1857

Пол

Мужской

Отец

1750 г.р.

Мать

1749 г.р.

Жена

1786 г.р.
1786 г.р.
1786 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Савастьянов Максим Иванович

Мать: Савастьянова Параскева Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.02.1805

Жена: Савастьянова Евдокия Макаровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.02.1805

Жена: Савастьянова Мариамна Ивановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
После 1806

Жена: Савастьянова Евдокия Тихоновна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Савастьянова Евдокия Тихоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Савастьянова Евдокия Тихоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Сын: Савастьянов Авксентий Иванович

Мать ребёнка: Савастьянова Евдокия Тихоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Рябова Анисия Ивановна

Мать ребёнка: Савастьянова Евдокия Тихоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.08.1820

Сын: Савастьянов Иван Иванович

Мать ребёнка: Савастьянова Евдокия Тихоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Савастьянова Евдокия Тихоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Савастьянов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Савастьянова Евдокия Тихоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Савастьянова Евдокия Тихоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
14.05.1857
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close