Савастьянова Евдокия Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савастьянова Евдокия Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1806

Муж: Савастьянов Иван Максимович

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Савастьянов Иван Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Савастьянов Иван Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Сын: Савастьянов Авксентий Иванович

Отец ребёнка: Савастьянов Иван Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Рябова Анисия Ивановна

Отец ребёнка: Савастьянов Иван Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.08.1820

Сын: Савастьянов Иван Иванович

Отец ребёнка: Савастьянов Иван Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Савастьянов Иван Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Савастьянов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Савастьянов Иван Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Савастьянов Иван Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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