Савастьянова Евдокия Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1806
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Савастьянов Иван Максимович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Савастьянов Иван Максимович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Савастьянов Авксентий Иванович
Отец ребёнка: Савастьянов Иван Максимович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Рябова Анисия Ивановна
Отец ребёнка: Савастьянов Иван Максимович
Рождение ребёнка
?.08.1820
Сын: Савастьянов Иван Иванович
Отец ребёнка: Савастьянов Иван Максимович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Савастьянов Иван Максимович
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Савастьянов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Савастьянов Иван Максимович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Савастьянов Иван Максимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно