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Савастьянов Иван Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.08.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1820

Отец: Савастьянов Иван Максимович

Мать: Савастьянова Евдокия Тихоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
24.11.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.02.1841

Жена: Савастьянова Евдокия Андреевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Савастьянова Евдокия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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