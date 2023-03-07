Савастьянов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения?.08.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1820
Крещение
24.11.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.02.1841
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Савастьянова Евдокия Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно