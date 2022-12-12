Савастьянова (Щербакова) Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рождения?.08.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1819
Крещение
13.06.1835
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.02.1841
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Савастьянов Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно