Савастьянова (Щербакова) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савастьянова (Щербакова) Евдокия Андреевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.08.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1819

Отец: Щербаков Андрей Иванович

Мать: Щербакова Параскева Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
13.06.1835
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.02.1841

Муж: Савастьянов Иван Иванович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Савастьянов Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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