Щербакова (Мулина) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербакова (Мулина) Параскева Ивановна

Щербакова (Мулина) Параскева Ивановна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Мулин Иван Васильевич

Мать: Мулина Евдокия Борисовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
15.02.1799

Муж: Щербаков Андрей Иванович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1801

Сын: Щербаков Михей Андреевич

Отец ребёнка: Щербаков Андрей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.09.1803

Сын: Щербаков Андриан Андреевич

Отец ребёнка: Щербаков Андрей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.11.1805

Сын: Щербаков Авраам Андреевич

Отец ребёнка: Щербаков Андрей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Щербаков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Щербаков Андрей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Щербаков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Щербаков Андрей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Батерякова Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Щербаков Андрей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.08.1819

Дочь: Савастьянова Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Щербаков Андрей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close