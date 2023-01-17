Щербакова (Мулина) Параскева Ивановна
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Мулин Иван Васильевич
Мать: Мулина Евдокия Борисовна
Бракосочетание
15.02.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Щербаков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1803
Сын: Щербаков Андриан Андреевич
Отец ребёнка: Щербаков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
03.11.1805
Сын: Щербаков Авраам Андреевич
Отец ребёнка: Щербаков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Щербаков Николай Андреевич
Отец ребёнка: Щербаков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Щербаков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Батерякова Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Щербаков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
?.08.1819
Дочь: Савастьянова Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Щербаков Андрей Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно