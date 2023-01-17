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Щербаков Авраам Андреевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

03.11.1805

Дата смерти

30.11.1843

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1805

Отец: Щербаков Андрей Иванович

Мать: Щербакова Параскева Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Щербаков Александр Авраамович

Мать ребёнка: Щербакова Варвара Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.05.1837

Сын: Щербаков Николай Авраамович

Мать ребёнка: Щербакова Варвара Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.10.1838

Дочь: Устина Авраамовна

Мать ребёнка: Щербакова Варвара Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Надежда Авраамовна

Мать ребёнка: Щербакова Варвара Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Варвара Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
30.11.1843
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От горячки
Похороны
02.12.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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