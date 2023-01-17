Щербаков Авраам Андреевич
Место рождения
Дата рождения03.11.1805
Дата смерти30.11.1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1805
Рождение ребёнка
1831
Сын: Щербаков Александр Авраамович
Мать ребёнка: Щербакова Варвара Егоровна
Рождение ребёнка
21.05.1837
Сын: Щербаков Николай Авраамович
Мать ребёнка: Щербакова Варвара Егоровна
Рождение ребёнка
09.10.1838
Дочь: Устина Авраамовна
Мать ребёнка: Щербакова Варвара Егоровна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Надежда Авраамовна
Мать ребёнка: Щербакова Варвара Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.11.1843
Причина смерти: От горячки
Похороны
02.12.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя