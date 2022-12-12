Щербаков Александр Авраамович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ирина Александровна
Мать ребёнка: Щербакова Гликерия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Щербакова Гликерия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Матрона Александровна
Мать ребёнка: Щербакова Гликерия Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно