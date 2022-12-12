Щербаков Александр Авраамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербаков Александр Авраамович

Щербаков Александр Авраамович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Щербаков Авраам Андреевич

Мать: Щербакова Варвара Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Ирина Александровна

Мать ребёнка: Щербакова Гликерия Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Щербакова Гликерия Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Матрона Александровна

Мать ребёнка: Щербакова Гликерия Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Гликерия Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close