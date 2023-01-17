Щербакова Гликерия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербакова Гликерия Афанасьевна

Щербакова Гликерия Афанасьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Ирина Александровна

Отец ребёнка: Щербаков Александр Авраамович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Щербаков Александр Авраамович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Матрона Александровна

Отец ребёнка: Щербаков Александр Авраамович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Александр Авраамович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close