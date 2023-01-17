Щербакова Гликерия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ирина Александровна
Отец ребёнка: Щербаков Александр Авраамович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Щербаков Александр Авраамович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Матрона Александровна
Отец ребёнка: Щербаков Александр Авраамович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно