Щербакова Варвара Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Щербаков Александр Авраамович
Отец ребёнка: Щербаков Авраам Андреевич
Рождение ребёнка
21.05.1837
Сын: Щербаков Николай Авраамович
Отец ребёнка: Щербаков Авраам Андреевич
Рождение ребёнка
09.10.1838
Дочь: Устина Авраамовна
Отец ребёнка: Щербаков Авраам Андреевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Надежда Авраамовна
Отец ребёнка: Щербаков Авраам Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно