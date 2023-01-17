Щербакова Варвара Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Варвара Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Щербаков Александр Авраамович

Отец ребёнка: Щербаков Авраам Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.05.1837

Сын: Щербаков Николай Авраамович

Отец ребёнка: Щербаков Авраам Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.10.1838

Дочь: Устина Авраамовна

Отец ребёнка: Щербаков Авраам Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Надежда Авраамовна

Отец ребёнка: Щербаков Авраам Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Авраам Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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