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Щербаков Николай Авраамович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

21.05.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1837

Отец: Щербаков Авраам Андреевич

Мать: Щербакова Варвара Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
13.06.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Щербакова Варвара Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Варвара Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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