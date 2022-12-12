Щербаков Николай Авраамович
Место рождения
Дата рождения21.05.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1837
Крещение
13.06.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Щербакова Варвара Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно