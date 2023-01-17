Батерякова (Щербакова) Наталья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиМежду 1845 и 1846
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Бракосочетание
05.02.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1837
Сын: Климовских Михаил Макарович
Отец ребёнка: Батеряков Макар Никифорович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Климовских Иосиф Макарович
Отец ребёнка: Батеряков Макар Никифорович
Рождение ребёнка
09.04.1843
Сын: Климовских Иван Макарович
Отец ребёнка: Батеряков Макар Никифорович
Рождение ребёнка
18.10.1844
Сын: Климовских Козма Макарович
Отец ребёнка: Батеряков Макар Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1845 и 1846