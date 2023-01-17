Батерякова (Щербакова) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батерякова (Щербакова) Наталья Андреевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1817

Дата смерти

Между 1845 и 1846

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Щербаков Андрей Иванович

Мать: Щербакова Параскева Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
05.02.1837

Муж: Батеряков Макар Никифорович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1837

Сын: Климовских Михаил Макарович

Отец ребёнка: Батеряков Макар Никифорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Сын: Климовских Иосиф Макарович

Отец ребёнка: Батеряков Макар Никифорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.04.1843

Сын: Климовских Иван Макарович

Отец ребёнка: Батеряков Макар Никифорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.10.1844

Сын: Климовских Козма Макарович

Отец ребёнка: Батеряков Макар Никифорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1845 и 1846
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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