Батеряков Макар Никифорович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Бракосочетание
05.02.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.02.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1837
Сын: Климовских Михаил Макарович
Мать ребёнка: Батерякова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Климовских Иосиф Макарович
Мать ребёнка: Батерякова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
09.04.1843
Сын: Климовских Иван Макарович
Мать ребёнка: Батерякова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
18.10.1844
Сын: Климовских Козма Макарович
Мать ребёнка: Батерякова Наталья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно