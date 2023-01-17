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Батеряков Макар Никифорович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Климовских Никифор Иванович

Мать: Климовских Матрона Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
05.02.1837

Жена: Климовских Васса Яковлевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.02.1837

Жена: Батерякова Наталья Андреевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1837

Сын: Климовских Михаил Макарович

Мать ребёнка: Батерякова Наталья Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Сын: Климовских Иосиф Макарович

Мать ребёнка: Батерякова Наталья Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.04.1843

Сын: Климовских Иван Макарович

Мать ребёнка: Батерякова Наталья Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.10.1844

Сын: Климовских Козма Макарович

Мать ребёнка: Батерякова Наталья Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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