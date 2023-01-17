Климовских Михаил Макарович
Место рождения
Дата рождения?.11.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1837
Бракосочетание
29.02.1856
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Макар Никифоров Потеряев
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Климовских Агафия Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно