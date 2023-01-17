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Климовских Михаил Макарович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.11.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1837

Отец: Батеряков Макар Никифорович

Мать: Батерякова Наталья Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
29.02.1856

Жена: Климовских Агафия Егоровна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Макар Никифоров Потеряев
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Климовских Агафия Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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