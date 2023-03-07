Рябова (Савастьянова) Анисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова (Савастьянова) Анисия Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Савастьянов Иван Максимович

Мать: Савастьянова Евдокия Тихоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
08.02.1839

Муж: Рябов Михаил Саввич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.11.1839

Сын: Рябов Платон Михайлович

Отец ребёнка: Рябов Михаил Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
06.03.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
06.03.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.11.1840

Дочь: Степанида Михайловна

Отец ребёнка: Рябов Михаил Саввич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Рябов Климентий Михайлович

Отец ребёнка: Рябов Михаил Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Рябов Михаил Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.03.1849

Сын: Рябов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Рябов Михаил Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Рябов Михаил Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Рябов Михаил Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Рябов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Рябов Михаил Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.10.1856

Сын: Рябов Ерофей Михайлович

Отец ребёнка: Рябов Михаил Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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