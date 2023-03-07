Рябова (Савастьянова) Анисия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1817
Бракосочетание
08.02.1839
Муж: Рябов Михаил Саввич
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.11.1839
Отец ребёнка: Рябов Михаил Саввич
Крещение
06.03.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
06.03.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.11.1840
Дочь: Степанида Михайловна
Отец ребёнка: Рябов Михаил Саввич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Рябов Климентий Михайлович
Отец ребёнка: Рябов Михаил Саввич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Рябов Михаил Саввич
Рождение ребёнка
19.03.1849
Отец ребёнка: Рябов Михаил Саввич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Рябов Михаил Саввич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Рябов Михаил Саввич
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Рябов Михаил Саввич
Рождение ребёнка
16.10.1856
Отец ребёнка: Рябов Михаил Саввич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно