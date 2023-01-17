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Рябов Михаил Саввич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.01.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1817

Отец: Рябов Савва Максимович

Мать: Рябова Анна Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
13.06.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
13.06.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.02.1839

Жена: Рябова Анисия Ивановна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.11.1839

Сын: Рябов Платон Михайлович

Мать ребёнка: Рябова Анисия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.11.1840

Дочь: Степанида Михайловна

Мать ребёнка: Рябова Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Рябов Климентий Михайлович

Мать ребёнка: Рябова Анисия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Рябова Анисия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.03.1849

Сын: Рябов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Рябова Анисия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Рябова Анисия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Рябова Анисия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Рябов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Рябова Анисия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.10.1856

Сын: Рябов Ерофей Михайлович

Мать ребёнка: Рябова Анисия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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