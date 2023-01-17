Рябов Михаил Саввич
Место рождения
Дата рождения?.01.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
?.01.1817
Отец: Рябов Савва Максимович
Мать: Рябова Анна Егоровна
Крещение
13.06.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
13.06.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.02.1839
Жена: Рябова Анисия Ивановна
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.11.1839
Мать ребёнка: Рябова Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
17.11.1840
Дочь: Степанида Михайловна
Мать ребёнка: Рябова Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Рябов Климентий Михайлович
Мать ребёнка: Рябова Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Рябова Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
19.03.1849
Мать ребёнка: Рябова Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Рябова Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Рябова Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Рябова Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
16.10.1856
Мать ребёнка: Рябова Анисия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно