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Рябов Савва Максимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Рябов Максим Александрович

Мать: Рябова Елена Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Сын: Рябов Афанасий Саввич

Мать ребёнка: Рябова Анна Николаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.07.1799

Сын: Рябов Прокопий Саввич

Мать ребёнка: Рябова Анна Николаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
05.02.1802

Жена: Рябова Анна Егоровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1802

Дочь: Мариамна Саввична

Мать ребёнка: Рябова Анна Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.07.1803

Дочь: Ефимия Саввична

Мать ребёнка: Рябова Анна Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.04.1805

Дочь: Александра Саввична

Мать ребёнка: Рябова Анна Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.11.1806

Сын: Рябов Иван Саввич

Мать ребёнка: Рябова Анна Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Сын: Рябов Никита Саввич

Мать ребёнка: Рябова Анна Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.10.1814

Дочь: Китаева Параскева Саввична

Мать ребёнка: Рябова Анна Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Не крещена
Рождение ребёнка
?.01.1817

Сын: Рябов Михаил Саввич

Мать ребёнка: Рябова Анна Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.02.1819

Сын: Рябов Никон Саввич

Мать ребёнка: Рябова Анна Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова Анна Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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