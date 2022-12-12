Рябов Савва Максимович
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Рябов Максим Александрович
Мать: Рябова Елена Никитична
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Рябова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
12.07.1799
Мать ребёнка: Рябова Анна Николаевна
Бракосочетание
05.02.1802
Жена: Рябова Анна Егоровна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1802
Дочь: Мариамна Саввична
Мать ребёнка: Рябова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
19.07.1803
Дочь: Ефимия Саввична
Мать ребёнка: Рябова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
30.04.1805
Дочь: Александра Саввична
Мать ребёнка: Рябова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
18.11.1806
Сын: Рябов Иван Саввич
Мать ребёнка: Рябова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Рябов Никита Саввич
Мать ребёнка: Рябова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
?.10.1814
Дочь: Китаева Параскева Саввична
Мать ребёнка: Рябова Анна Егоровна
Не крещена
Рождение ребёнка
?.01.1817
Сын: Рябов Михаил Саввич
Мать ребёнка: Рябова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
?.02.1819
Сын: Рябов Никон Саввич
Мать ребёнка: Рябова Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябова Анна Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно