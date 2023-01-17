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Рябов Максим Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

23.12.1809

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Рябов Александр Федорович

Мать: Рябова Домника Давидовна

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Климовских Устина Максимовна

Мать ребёнка: Рябова Елена Никитична

Рождение ребёнка
1779

Сын: Рябов Савва Максимович

Мать ребёнка: Рябова Елена Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Климовских Анна Максимовна

Мать ребёнка: Рябова Елена Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
После 1805

Сын: Рябов Михаил Максимович

Мать ребёнка: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова Елена Никитична

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
23.12.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не отпеван
Смерть
23.12.1809
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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