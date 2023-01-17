Рябов Максим Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смерти23.12.1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Климовских Устина Максимовна
Мать ребёнка: Рябова Елена Никитична
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Рябова Елена Никитична
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Климовских Анна Максимовна
Мать ребёнка: Рябова Елена Никитична
Рождение ребёнка
После 1805
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябова Елена Никитична
Место жительства
Неизвестно
Похороны
23.12.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не отпеван
Смерть
23.12.1809