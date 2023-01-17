Рябов Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Рябов Максим Александрович
Мать ребёнка: Рябова Домника Давидовна
Рождение ребёнка
1742
Сын: Рябов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Рябова Домника Давидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябова Домника Давидовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно