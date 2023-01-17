Рябов Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябов Александр Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1717 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Рябов Максим Александрович

Мать ребёнка: Рябова Домника Давидовна

Рождение ребёнка
1742

Сын: Рябов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Рябова Домника Давидовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова Домника Давидовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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