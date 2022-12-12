Рябова Домника Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова Домника Давидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Рябов Максим Александрович

Отец ребёнка: Рябов Александр Федорович

Рождение ребёнка
1742

Сын: Рябов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Рябов Александр Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябов Александр Федорович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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