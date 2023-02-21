Климовских (Рябова) Устина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Рябов Максим Александрович
Мать: Рябова Елена Никитична
Дочь: Степанида Александровна
Отец ребёнка: Климовских Александр Михайлович
Сын: Климовских Савва Александрович
Отец ребёнка: Климовских Александр Михайлович
Сын: Климовских Терентий Александрович
Отец ребёнка: Климовских Александр Михайлович
Сын: Климовских Семен Александрович
Отец ребёнка: Климовских Александр Михайлович
Сын: Климовских Устин Александрович
Отец ребёнка: Климовских Александр Михайлович
Дочь: Устина Александровна
Отец ребёнка: Климовских Александр Михайлович
Сын: Климовских Арсений Александрович
Отец ребёнка: Климовских Александр Михайлович
Сын: Климовских Федот Александрович
Отец ребёнка: Климовских Александр Михайлович
Сын: Климовских Владимир Александрович
Отец ребёнка: Климовских Александр Михайлович