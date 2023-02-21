Климовских (Рябова) Устина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимовских (Рябова) Устина Максимовна

Климовских (Рябова) Устина Максимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Рябов Максим Александрович

Мать: Рябова Елена Никитична

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Степанида Александровна

Отец ребёнка: Климовских Александр Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.01.1802

Сын: Климовских Савва Александрович

Отец ребёнка: Климовских Александр Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Климовских Терентий Александрович

Отец ребёнка: Климовских Александр Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.09.1805

Сын: Климовских Семен Александрович

Отец ребёнка: Климовских Александр Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
27.01.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
22.11.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник Матфея Торина сын Андрей
Рождение ребёнка
1806

Сын: Климовских Устин Александрович

Отец ребёнка: Климовских Александр Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Устина Александровна

Отец ребёнка: Климовских Александр Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.03.1812

Сын: Климовских Арсений Александрович

Отец ребёнка: Климовских Александр Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.03.1812

Сын: Климовских Федот Александрович

Отец ребёнка: Климовских Александр Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Сын: Климовских Владимир Александрович

Отец ребёнка: Климовских Александр Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Александр Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close