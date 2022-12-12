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Климовских Семен Александрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

06.09.1805

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1805

Отец: Климовских Александр Михайлович

Мать: Климовских Устина Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
08.09.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник работник Федор Китаев | Восприемница работника Моисея Климовских жена Анна
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1811
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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