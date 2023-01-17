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Климовских Александр Михайлович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Климовских Михаил Гавриилович

Мать: Климовских Ирина Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Степанида Александровна

Мать ребёнка: Климовских Устина Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.01.1802

Сын: Климовских Савва Александрович

Мать ребёнка: Климовских Устина Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Климовских Терентий Александрович

Мать ребёнка: Климовских Устина Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.09.1805

Сын: Климовских Семен Александрович

Мать ребёнка: Климовских Устина Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
25.11.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
06.12.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1806

Сын: Климовских Устин Александрович

Мать ребёнка: Климовских Устина Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Устина Александровна

Мать ребёнка: Климовских Устина Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.03.1812

Сын: Климовских Арсений Александрович

Мать ребёнка: Климовских Устина Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.03.1812

Сын: Климовских Федот Александрович

Мать ребёнка: Климовских Устина Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Сын: Климовских Владимир Александрович

Мать ребёнка: Климовских Устина Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климовских Устина Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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