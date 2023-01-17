Климовских Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Степанида Александровна
Мать ребёнка: Климовских Устина Максимовна
Рождение ребёнка
17.01.1802
Сын: Климовских Савва Александрович
Мать ребёнка: Климовских Устина Максимовна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Климовских Терентий Александрович
Мать ребёнка: Климовских Устина Максимовна
Рождение ребёнка
06.09.1805
Сын: Климовских Семен Александрович
Мать ребёнка: Климовских Устина Максимовна
Крещение
25.11.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
06.12.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1806
Сын: Климовских Устин Александрович
Мать ребёнка: Климовских Устина Максимовна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Устина Александровна
Мать ребёнка: Климовских Устина Максимовна
Рождение ребёнка
06.03.1812
Сын: Климовских Арсений Александрович
Мать ребёнка: Климовских Устина Максимовна
Рождение ребёнка
06.03.1812
Сын: Климовских Федот Александрович
Мать ребёнка: Климовских Устина Максимовна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Климовских Владимир Александрович
Мать ребёнка: Климовских Устина Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно