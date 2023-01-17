Климовских Ирина Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти28.03.1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Климовских Иван Михайлович
Отец ребёнка: Климовских Михаил Гавриилович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Климовских Александр Михайлович
Отец ребёнка: Климовских Михаил Гавриилович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Климовских Семен Михайлович
Отец ребёнка: Климовских Михаил Гавриилович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Бузилова Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Климовских Михаил Гавриилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.03.1812