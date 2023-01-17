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Климовских Ирина Иосифовна

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1742

Дата смерти

28.03.1812

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1768

Сын: Климовских Иван Михайлович

Отец ребёнка: Климовских Михаил Гавриилович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Климовских Александр Михайлович

Отец ребёнка: Климовских Михаил Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1776

Сын: Климовских Семен Михайлович

Отец ребёнка: Климовских Михаил Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Бузилова Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Климовских Михаил Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Михаил Гавриилович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
28.03.1812
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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