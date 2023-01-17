Бузилова (Климовских) Агриппина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузилова (Климовских) Агриппина Михайловна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Климовских Михаил Гавриилович

Мать: Климовских Ирина Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
19.02.1804

Муж: Бузилов Степан Алексеевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.11.1806

Дочь: Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Бузилов Степан Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
06.12.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1808

Сын: Бузилов Максим Степанович

Отец ребёнка: Бузилов Степан Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Бузилов Лука Степанович

Отец ребёнка: Бузилов Степан Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Сын: Бузилов Василий Степанович

Отец ребёнка: Бузилов Степан Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Бузилов Софрон Степанович

Отец ребёнка: Бузилов Степан Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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