Бузилова (Климовских) Агриппина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Бракосочетание
19.02.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.11.1806
Дочь: Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Бузилов Степан Алексеевич
Крещение
06.12.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1808
Сын: Бузилов Максим Степанович
Отец ребёнка: Бузилов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Бузилов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Бузилов Василий Степанович
Отец ребёнка: Бузилов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Бузилов Софрон Степанович
Отец ребёнка: Бузилов Степан Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно