Климовских Михаил Гавриилович
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиДо 1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Рождение ребёнка
1768
Сын: Климовских Иван Михайлович
Мать ребёнка: Климовских Ирина Иосифовна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Климовских Александр Михайлович
Мать ребёнка: Климовских Ирина Иосифовна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Климовских Семен Михайлович
Мать ребёнка: Климовских Ирина Иосифовна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Бузилова Агриппина Михайловна
Мать ребёнка: Климовских Ирина Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1804