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Климовских Михаил Гавриилович

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1742

Дата смерти

До 1804

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Климовских Гавриил Семенович

Мать: Климовских Екатерина Степановна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1768

Сын: Климовских Иван Михайлович

Мать ребёнка: Климовских Ирина Иосифовна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Климовских Александр Михайлович

Мать ребёнка: Климовских Ирина Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1776

Сын: Климовских Семен Михайлович

Мать ребёнка: Климовских Ирина Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Бузилова Агриппина Михайловна

Мать ребёнка: Климовских Ирина Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климовских Ирина Иосифовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1804
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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