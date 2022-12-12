Климовских Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских Екатерина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Климовских Михаил Гавриилович

Отец ребёнка: Климовских Гавриил Семенович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1744

Сын: Климовских Макар Гавриилович

Отец ребёнка: Климовских Гавриил Семенович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Степанида Гаврииловна

Отец ребёнка: Климовских Гавриил Семенович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1753

Сын: Климовских Зотик Гавриилович

Отец ребёнка: Климовских Гавриил Семенович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Гавриил Семенович

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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