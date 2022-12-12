Климовских Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимовских Иван Михайлович

Климовских Иван Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Климовских Михаил Гавриилович

Мать: Климовских Ирина Иосифовна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Старкова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Климовских Ирина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Старкова Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Климовских Ирина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.10.1800

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Климовских Ирина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Сын: Климовских Иван Иванович

Мать ребёнка: Климовских Ирина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.11.1806

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Климовских Ирина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Климовских Ирина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
21.03.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Климовских Ирина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климовских Ирина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close