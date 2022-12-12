Климовских Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Старкова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Климовских Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Старкова Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Климовских Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
18.10.1800
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Климовских Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Климовских Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
29.11.1806
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Климовских Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Климовских Ирина Ивановна
Крещение
21.03.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Климовских Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно