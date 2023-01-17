Старкова (Климовских) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти24.03.1824
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Бракосочетание
28.02.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1812
Отец ребёнка: Старков Моисей Григорьевич
Рождение ребёнка
20.01.1818
Дочь: Евгения Моисеевна
Отец ребёнка: Старков Моисей Григорьевич
Рождение ребёнка
08.07.1820
Дочь: Феврония Моисеевна
Отец ребёнка: Старков Моисей Григорьевич
Рождение ребёнка
28.10.1821
Дочь: Параскева Моисеевна
Отец ребёнка: Старков Моисей Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Похороны
24.03.1824
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
24.03.1824
Причина смерти: Деторождением