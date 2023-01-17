Старкова (Климовских) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкова (Климовских) Анна Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1792

Дата смерти

24.03.1824

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Климовских Иван Михайлович

Мать: Климовских Ирина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
28.02.1812

Муж: Старков Моисей Григорьевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1812

Сын: Старков Кирилл Моисеевич

Отец ребёнка: Старков Моисей Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.01.1818

Дочь: Евгения Моисеевна

Отец ребёнка: Старков Моисей Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.07.1820

Дочь: Феврония Моисеевна

Отец ребёнка: Старков Моисей Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.10.1821

Дочь: Параскева Моисеевна

Отец ребёнка: Старков Моисей Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
24.03.1824
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
24.03.1824
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Деторождением
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