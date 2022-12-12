Старков Кирилл Моисеевич
Место рождения
Дата рождения?.12.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1812
Отец: Старков Моисей Григорьевич
Мать: Старкова Анна Ивановна
Крещение
31.03.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Старков Лаврентий Кириллович
Мать ребёнка: Старкова Мария Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно