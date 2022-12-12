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Старков Кирилл Моисеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.12.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1812

Отец: Старков Моисей Григорьевич

Мать: Старкова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
31.03.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Старков Лаврентий Кириллович

Мать ребёнка: Старкова Мария Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старкова Мария Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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