(Старкова) Параскева Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Старкова) Параскева Моисеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

28.10.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1821

Отец: Старков Моисей Григорьевич

Мать: Старкова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
28.10.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Заводского жителя Ивана Гаврюшева дочь девица Дария
Смерть
Неизвестно
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