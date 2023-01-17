(Старкова) Параскева Моисеевна
Место рождения
Дата рождения28.10.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1821
Отец: Старков Моисей Григорьевич
Мать: Старкова Анна Ивановна
Крещение
28.10.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Заводского жителя Ивана Гаврюшева дочь девица Дария
Смерть
Неизвестно