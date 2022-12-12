(Старкова) Евгения Моисеевна
Место рождения
Дата рождения20.01.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1818
Отец: Старков Моисей Григорьевич
Мать: Старкова Анна Ивановна
Крещение
21.01.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Ивана Гаврюшева дочь девица Матрона
Смерть
Неизвестно