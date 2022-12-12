(Старкова) Евгения Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Старкова) Евгения Моисеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

20.01.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1818

Отец: Старков Моисей Григорьевич

Мать: Старкова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
21.01.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Ивана Гаврюшева дочь девица Матрона
Смерть
Неизвестно
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