Климовских Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Старкова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Климовских Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Старкова Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Климовских Иван Михайлович
Рождение ребёнка
18.10.1800
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Климовских Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Климовских Иван Михайлович
Рождение ребёнка
29.11.1806
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Климовских Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Климовских Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Климовских Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно