Климовских Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Старкова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Климовских Иван Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Старкова Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Климовских Иван Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.10.1800

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Климовских Иван Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Сын: Климовских Иван Иванович

Отец ребёнка: Климовских Иван Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.11.1806

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Климовских Иван Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Климовских Иван Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Климовских Иван Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Иван Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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