Старкова (Климовских) Матрона Ивановна
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Бракосочетание
26.02.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
09.07.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Старков Степан Евсевиевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Параскева Степановна
Отец ребёнка: Старков Степан Евсевиевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Старков Михаил Степанович
Отец ребёнка: Старков Степан Евсевиевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858