Старкова (Климовских) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкова (Климовских) Матрона Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1794

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Климовских Иван Михайлович

Мать: Климовских Ирина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
26.02.1802

Муж: Старков Степан Евсевиевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
09.07.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821

Сын: Старков Федор Степанович

Отец ребёнка: Старков Степан Евсевиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Параскева Степановна

Отец ребёнка: Старков Степан Евсевиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Сын: Старков Михаил Степанович

Отец ребёнка: Старков Степан Евсевиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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