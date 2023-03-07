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Старков Степан Евсевиевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1784

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Старков Евсевий Яковлевич

Мать: Старкова Ирина Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
26.02.1802

Жена: Марфа Григорьевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.02.1802

Жена: Старкова Матрона Ивановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.01.1804

Дочь: Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Старкова Анна Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
18.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1808

Сын: Старков Ерофей Степанович

Мать ребёнка: Старкова Анна Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.10.1811

Дочь: Пелагия Степановна

Мать ребёнка: Старкова Анна Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
28.01.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
30.01.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.04.1814

Сын: Старков Федор Степанович

Мать ребёнка: Старкова Анна Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Параскева Степановна

Мать ребёнка: Старкова Анна Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Старков Федор Степанович

Мать ребёнка: Старкова Матрона Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Параскева Степановна

Мать ребёнка: Старкова Матрона Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Сын: Старков Михаил Степанович

Мать ребёнка: Старкова Матрона Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старкова Анна Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1851
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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