Старков Степан Евсевиевич
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Бракосочетание
26.02.1802
Жена: Марфа Григорьевна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.02.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.01.1804
Дочь: Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Старкова Анна Григорьевна
Крещение
18.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1808
Сын: Старков Ерофей Степанович
Мать ребёнка: Старкова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
?.10.1811
Дочь: Пелагия Степановна
Мать ребёнка: Старкова Анна Григорьевна
Крещение
28.01.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
30.01.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.04.1814
Мать ребёнка: Старкова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Параскева Степановна
Мать ребёнка: Старкова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Старкова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Параскева Степановна
Мать ребёнка: Старкова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Старков Михаил Степанович
Мать ребёнка: Старкова Матрона Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1851