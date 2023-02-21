Старкова Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиМежду 1814 и 1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1804
Дочь: Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Старков Степан Евсевиевич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Старков Ерофей Степанович
Отец ребёнка: Старков Степан Евсевиевич
Рождение ребёнка
?.10.1811
Дочь: Пелагия Степановна
Отец ребёнка: Старков Степан Евсевиевич
Крещение
08.03.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.04.1814
Отец ребёнка: Старков Степан Евсевиевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Параскева Степановна
Отец ребёнка: Старков Степан Евсевиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1814 и 1819