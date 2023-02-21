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Старкова Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Между 1814 и 1819

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1804

Дочь: Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Старков Степан Евсевиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Сын: Старков Ерофей Степанович

Отец ребёнка: Старков Степан Евсевиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.10.1811

Дочь: Пелагия Степановна

Отец ребёнка: Старков Степан Евсевиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
08.03.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.04.1814

Сын: Старков Федор Степанович

Отец ребёнка: Старков Степан Евсевиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Параскева Степановна

Отец ребёнка: Старков Степан Евсевиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старков Степан Евсевиевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1814 и 1819
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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