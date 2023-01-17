Старкова (Бабикова) Ирина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Рождение ребёнка
1784
Сын: Старков Степан Евсевиевич
Отец ребёнка: Старков Евсевий Яковлевич
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Симанова Евдокия Евсевиевна
Отец ребёнка: Старков Евсевий Яковлевич
Крещение
26.10.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Зворыгина Анна Евсевиевна
Отец ребёнка: Старков Евсевий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно