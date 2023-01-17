Старкова (Бабикова) Ирина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкова (Бабикова) Ирина Федоровна

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Бабиков Федор Терентьевич

Мать: Бабикова Пелагея Антоновна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1784

Сын: Старков Степан Евсевиевич

Отец ребёнка: Старков Евсевий Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Симанова Евдокия Евсевиевна

Отец ребёнка: Старков Евсевий Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
26.10.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Зворыгина Анна Евсевиевна

Отец ребёнка: Старков Евсевий Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старков Евсевий Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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