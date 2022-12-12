Зворыгина (Старкова) Анна Евсевиевна
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Крещение
20.06.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.11.1824
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители | того ж починка крестьянин Ларион Владимеров Собенин | Иван Гаврюшов | города Осы казенной крестьянин Фома Попов своеручно расписался
Смерть
Неизвестно