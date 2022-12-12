Зворыгина (Старкова) Анна Евсевиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зворыгина (Старкова) Анна Евсевиевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Старков Евсевий Яковлевич

Мать: Старкова Ирина Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
20.06.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.11.1824

Муж: Зворыгин Константин Зиновьевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители | того ж починка крестьянин Ларион Владимеров Собенин | Иван Гаврюшов | города Осы казенной крестьянин Фома Попов своеручно расписался
Смерть
Неизвестно
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