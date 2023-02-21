Зворыгин Константин Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зворыгин Константин Зиновьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.11.1824

Жена: Зворыгина Анна Евсевиевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители | того ж починка крестьянин Ларион Владимеров Собенин | Иван Гаврюшов | города Осы казенной крестьянин Фома Попов своеручно расписался
Смерть
Неизвестно
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