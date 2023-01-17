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Старков Евсевий Яковлевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1763

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Старков Яков Евтихиевич

Мать: Старкова Елена Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Сын: Старков Степан Евсевиевич

Мать ребёнка: Старкова Ирина Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Симанова Евдокия Евсевиевна

Мать ребёнка: Старкова Ирина Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
04.09.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Зворыгина Анна Евсевиевна

Мать ребёнка: Старкова Ирина Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старкова Ирина Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1811
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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