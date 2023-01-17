Старков Евсевий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиДо 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Старков Яков Евтихиевич
Рождение ребёнка
1784
Сын: Старков Степан Евсевиевич
Мать ребёнка: Старкова Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Симанова Евдокия Евсевиевна
Мать ребёнка: Старкова Ирина Федоровна
Крещение
04.09.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Зворыгина Анна Евсевиевна
Мать ребёнка: Старкова Ирина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Старкова Ирина Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1811