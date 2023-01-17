Старкова Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаркова Елена Васильевна

Старкова Елена Васильевна

avatar

Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1740

Дата смерти

16.12.1809

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1763

Сын: Старков Евсевий Яковлевич

Отец ребёнка: Старков Яков Евтихиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Мулина Саломея Яковлевна

Отец ребёнка: Старков Яков Евтихиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старков Яков Евтихиевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
16.12.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
16.12.1809
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close