Старкова Елена Васильевна
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смерти16.12.1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Старков Евсевий Яковлевич
Отец ребёнка: Старков Яков Евтихиевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Мулина Саломея Яковлевна
Отец ребёнка: Старков Яков Евтихиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
16.12.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
16.12.1809