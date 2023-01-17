Мулина (Старкова) Саломея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мулина (Старкова) Саломея Яковлевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Старков Яков Евтихиевич

Мать: Старкова Елена Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.02.1800

Муж: Филатов Михаил Александрович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1802

Сын: Филатов Савва Михайлович

Отец ребёнка: Филатов Михаил Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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