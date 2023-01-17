Мулина (Старкова) Саломея Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Старков Яков Евтихиевич
Бракосочетание
16.02.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Филатов Михаил Александрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно