Бабикова Пелагея Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смерти01.05.1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Бабиков Федор Терентьевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Старкова Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Бабиков Федор Терентьевич
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Бабиков Федор Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
01.05.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
01.05.1799