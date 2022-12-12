Бабикова Пелагея Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабикова Пелагея Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

01.05.1799

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Бабиков Иоаким Федорович

Отец ребёнка: Бабиков Федор Терентьевич

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Старкова Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Бабиков Федор Терентьевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1779

Сын: Бабиков Тит Федорович

Отец ребёнка: Бабиков Федор Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабиков Федор Терентьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
01.05.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
01.05.1799
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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