Бабиков Федор Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Бабикова Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Старкова Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Бабикова Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Бабикова Пелагея Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно