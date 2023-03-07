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Бабиков Федор Терентьевич

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Бабиков Терентий Афанасьевич

Мать: Бабикова Агриппина Филипповна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1759

Сын: Бабиков Иоаким Федорович

Мать ребёнка: Бабикова Пелагея Антоновна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Старкова Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Бабикова Пелагея Антоновна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1779

Сын: Бабиков Тит Федорович

Мать ребёнка: Бабикова Пелагея Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабикова Пелагея Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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