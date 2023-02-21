Бабиков Терентий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Бабиков Федор Терентьевич
Мать ребёнка: Бабикова Агриппина Филипповна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Саломея Терентьевна
Мать ребёнка: Бабикова Агриппина Филипповна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Домника Терентьевна
Мать ребёнка: Бабикова Агриппина Филипповна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Бабиков Родион Терентьевич
Мать ребёнка: Бабикова Агриппина Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно