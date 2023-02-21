Бабиков Терентий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабиков Терентий Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Бабиков Федор Терентьевич

Мать ребёнка: Бабикова Агриппина Филипповна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Саломея Терентьевна

Мать ребёнка: Бабикова Агриппина Филипповна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Домника Терентьевна

Мать ребёнка: Бабикова Агриппина Филипповна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1754

Сын: Бабиков Родион Терентьевич

Мать ребёнка: Бабикова Агриппина Филипповна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабикова Агриппина Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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